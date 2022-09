Cus Genova, siglata partnership ufficiale con il Rugby Colorno

Le società Cus Genova Rugby e il Rugby Colorno sono liete di annunciare la sottoscrizione della partnership ufficiale della stagione 2022/23.

L'accordo tecnico sportivo da un lato permetterà al Rugby Colorno di poter valutare i giovani prospetti del Cus Genova e proporre loro un percorso di formazione presso il club Biancorosso. Il Cus Rugby dall'altro lato potrà utilizzare i giocatori colornesi in uscita dal settore giovanile per inserirli nella squadra senior partecipante al campionato di Serie A, così da poter continuare la loro esperienza di crescita sportiva e universitaria presso l’Università degli Studi di Genova.

"Dopo Bologna abbiamo scelto Genova, due città dove sorge un ottimo centro universitario, così da poter proporre ai ragazzi in uscita dal settore giovanile di continuare a giocare a un buon livello e nel contempo proseguire gli studi presso ottime Università", ha commentato Stefano Romagnoli, Direttore Tecnico Biancorosso.

Il Rugby Colorno, inoltre, si impegnerà a organizzare incontri tecnici periodici, mirati alla condivisione delle 'best practices', con un programma temporale dettagliato.

"Sono particolarmente contento di poter continuare a stringere accordi con club storici del rugby italiano come il CUS Genova. Queste collaborazioni ci daranno la possibilità di crescere come società, e fornire la miglior formazione tecnica e scolastica ai nostri giovani", conclude Romagnoli.

"Lo scopo dell’accordo è quello di creare una sinergia che tenda a elevare il livello tecnico di entrambe le società", commenta Stefano Bertirotti, responsabile della sezione rugbistica della polisportiva Cus Genova.

"Da un lato l'obiettivo di permettere ai nostri ragazzi più promettenti di avere una possibilità di alto livello e al Rugby Colorno di allargare la base di reclutamento - conclude Bertirotti - dall’altro anche la possibilità di poter contare su giovani prodotti del vivaio che magari non sono ancora pronti per la Top 10 ma che potranno fare esperienza e dare un grande contributo alla nostra causa in Serie A".