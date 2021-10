VIDEO | Salernitana-Genoa 1-0: Djuric abbatte il Grifone

Ballardini perde Destro nel riscaldamento e Criscito nella ripresa per infortunio, reazione finale e occasioni per il pareggio con Belec sugli scudi

Dopo due pareggi cade il Genoa ed esulta la Salernitana che, grazie al goal di Djuric al 65', porta a casa il primo successo stagionale. Genoa sfortunato con gli infortuni di Destro nel riscaldamento e Criscito al quarto d'ora della ripresa, ma la prova del Grifone non è stata da ricordare. Prestazione opaca nel cuo complesso, reazione veemente nel finale e occasioni per l'1-1 con Belec sugli scudi, ma forse serviva un atteggiamento diverso fin dal primo minuto.

La cronaca di Salernitana-Genoa 1-0

Subito la tegola Destro per Ballardini che nel riscaldamento perde il suo attaccante a causa di un problema muscolare, al suo posto Bianchi. Ritmi blandi in avvio e poche emozioni, tentativo da corner per i locali con un colpo di testa di Strandberg (11'), replica Rovella al 18' con un destro potente dal limite che termina di poco alto sulla traversa. L'asticella comincia a salire con scaramucce tra Simy (para Sirigu al 21') e Sabelli (sventa Belec al 23'), poi Gagliolo al volo spaventa Sirigu al 32' e due minuti dopo il portierone del Genoa si oppone alla grande su un tiro forte e angolato di Kastanos. Il primo tempo si trascina fino all'ultimo dei 4 minuti concessi dall'arbitro quando il Grifone sfiora il vantaggio con un gran destro dal limite di Bianchi, palla che sfiora l'incrocio su suggerimento di Kallon.

Nella ripresa parte forte la Salernitana: Di Tacchio calcia fuori di poco dopo un solo minuto, Kastanos trova la presa sicura di Sirigu al 51', Touré prova a replicare al 53' con un tiro che termina alto e i ritmi scendono nuovamente fino al 64' quando Kallon trova la risposta di Belec e dall'altra parte prova ad accendersi Ribery con un pallone deviato in corner. Doppio tiro dalla bandierina e vantaggio campano con un colpo di testa di Djuric, appena entrato in campo. Furia granata sulle ali dell'entusiasmo e palo clamoroso colpito da Di Tacchio al 71', prova invece a reagire il Genoa al 79' va vicinissimo al pareggio con un'azione iniziata da Pandev, proseguita da Fares e conclusa con la grande risposta di Belec su Cambiaso. Grifone ancora pericolosissimo all'82' con un diagonale di Ghiglione, Ekuban sottoporta manca la deviazione vincente, il solito Pandev ci prova anche all'86' ma la sua conclusione viene respinta dal portiere avversario. Assedio finale e occasionissima su punizione per Rovella con Belec che compie il miracolo deviando sul palo, poi ci prova anche Maksimovic di testa da corner. Non c'è più tempo,

Salernitana-Genoa 1-0 tabellino e voti

RETI: 65' Djuric

SALERNITANA (4-3-1-2): Belec 7; Gyomber 6, Strandberg 6, Gagliolo 6.5, Ranieri 6 (82' Jaroszynski sv); Coulibaly M. 5.5 (46' Obi 6), Coulibaly L. 6 (36' Di Tacchio 6.5), Kastanos 6.5; Ribery 6; Simy 5 (60' Djuric 7), Gondo 5.5 (60' Bonazzoli 6). All. Castori.

GENOA (3-4-1-2): Sirigu 6; Maksimovic 5, Bani 6, Criscito 6 (61' Ghiglione 6); Sabelli 6 (56' Fares 5.5), Touré 5 (73' Pandev 6.5), Badelj 5.5, Cambiaso 6; Rovella 6.5; Kallon 6, Bianchi 6 (56' Ekuban 5.5). All. Ballardini.

ARBITRO: Mariani di Aprilia.

NOTE: ammoniti Maksimovic, Cambiaso, Gyomber, Ribery.