Salernitana-Genoa 1-0, le pagelle: Pandev entra troppo tardi, male Maksimovic

Trasferta amara per il Genoa che perde per infortunio Destro nel riscaldamento e Criscito al 60' e alla fine perde 1-0 a Salerno. Decisivo il goal di Djuric al 65', buona la reazione del Genoa nel finale dopo una prova opaca: occasioni per il pareggio negli ultimi dieci minuti più cinque di recupero, ma Belec abbassa la saracinesca e salva in almeno tre circostanze.

Migliori in campo Rovella e Pandev che creano le occasioni migliori per il pareggio, bene anche Criscito fino a quando rimane in campo. Bocciati Maksimovic e Touré, non brillano Fares, Ekuban e Badelj.

