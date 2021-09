Genoa, il gol con la bottiglietta di Destro diventa uno 'spot' per il riciclo

Un goal unico nel suo genere che continua a far parlare sui social, Amiu ha utilizzato la foto dell'attaccante del Genoa per ricordare l'importanza della raccolta differenziata

L'ormai celebre goal di Destro con la bottiglietta dell'acqua in mano, nel match contro il Verona, diventa protagonista di uno 'spot' a favore del riciclo attraverso la pagina social dell'Amiu.

"Spesso portare i propri rifiuti con sé risulta essere la scelta migliore - ha scritto Amiu in un post con la foto dell'attaccante del Genoa che stringe la bottiglia - aiutaci a tutelare l'ambiente e migliorare la pulizia e il decoro della nostra città. Costruiamo insieme il futuro e una migliore qualità della vita. PS: la bottiglietta va nella plastica".

Un goal unico nel suo genere, il primo che si vede su un campo di calcio, che ha fatto il giro dei social negli ultimi giorni. Curioso siparietto anche su Instagram dove la rivista specializzata 4-3-3 ha postato la foto di Destro con la bottiglietta in mano e il centrocampista inglese Danny Drinkwater (letteralmente traducibile in un italiano "Bevilacqua") ha commentato in maniera ironica con un "Insegnami come si fa". Drinkwater gioca attualmente nel Reading, in passato ha vestito anche le maglie di Chelsea e Leicester oltre a qualche gettone di presenza con la nazionale inglese.