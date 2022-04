Verona-Sampdoria 1-1, le pagelle: Murru e Yoshida entrano e sbagliano

Brodino per Giampalo che torna dalla trasferta di Verona con un punto e ora deve cominciare a pensare a un derby che vale una stagione. Pizzico di rammarico per una vittoria sfumata nel finale, ma nel complesso il pareggio può anche essere giusto. Nel primo tempo parte forte il Verona che spreca due buona palle con Faraoni e Barak, la Samp replica con Sabiri dalla distanza e poi, poco prima dell'intervallo, passa in vantaggio grazie a Caputo che conquista un calcio di rigore, lo spreca, ma poi insacca sulla ribattuta. Nella ripresa i blucerchiati si chiudono molto bene e non concedono nulla fino al 78' quando Caprari sfrutta un'incertezza di Yoshida per superare Audero e fissare il pareggio.

