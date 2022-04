VIDEO | Verona-Sampdoria 1-1: Caputo illude, brodino per Giampaolo

Bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto? Lo scopriremo solo domani con i risultati delle dirette avversarie per la salvezza. La Sampdoria gioca una gara molto attenta, contiene le sfuriate del Verona in avvio e passa in vantaggio poco prima dell'intervallo con Caputo che prima fallisce il calcio di rigore concesso dal direttore di gara e poi insacca sulla ribattuta di Montipò. Nella ripresa gara ancora molto chiusa, quando il traguardo sembra vicino, però, l'ex Caprari sfrutta un errore di Yoshida e fissa il pareggio. Piccolo passo in avanti in classifica in attesa di Genoa-Cagliari e Salernitana-Fiorentina, ma la testa va già al derby di sabato 30 aprile, sarà fondamentale per la salvezza.

Sampdoria-Verona 1-1, la cronaca

Giampaolo cambia modulo e sceglie il 4-4-2 escludendo Sensi e affidandosi a Caputo e Sabiri sul fronte offensivo, è un primo tempo tutto sommato equibrato anche se partono meglio gli scaligeri che tra 7' e 9' hanno due grosse occasioni con Faraoni e Barak, entrambi lasciati troppo soli sul secondo palo, ma poco precisi. La reazione blucerchiata arriva all'11' con un doppio tentativo di Sabiri e Candreva, attento Montipò. Poi il gioco ristagna a centrocampo, lampo di Tameze al 22' con il pallone che sfiora il palo con Audero in traiettoria, al 42' l'episodio che spacca il match. Thorsby scarica su Caputo che sfonda in area, Gunter lo mette giù e l'arbitro non ha dubbi. Calcio di rigore netto, dal dischetto 'Ciccio' che prima si vede respingere la trasformazione dal portiere avversario e poi insacca sulla ribattuta.

Verona-Sampdoria 1-1, le pagelle

Nel secondo tempo la formazione di Giampaolo contiene bene e sono pochissime le emozioni da ambo le parti, al 78' però trova il pareggio Caprari che, tenuto in gioco Da Murru, supera Yoshida in area, salta Audero e deposita in rete in diagonale. Finale con la Sampdoria che cerca il varco per il goal da tre punti, tentativo di assedio senza grosse occasioni da goal e, dopo quattro minuti di recupero, arriva il triplice fischio. Brodino per Giampaolo, che muove la classifica, è già tempo di pensare al derby contro il Genoa, che può valere una stagione.

Verona-Sampdoria 1-1, tabellino e voti

Reti: 43' Caputo, 78 Caprari

Verona (3-4-2-1): Montipò 6.5; Casale 6, Gunter 5 (46' Sutalo 6), Ceccherini 6; Faraoni 6 (60' Depaoli 6), Tameze 6, Ilic 5.5 (91' Veloso sv), Lazovic 6; Barak 5.5 (60' Lasagna 5.5), Caprari 7 (92' Bessa sv); Simeone 5.5. All. Tudor.

Sampdoria (4-4-2): Audero 6; Bereszynski 6, Ferrari 6.5 (74' Yoshida 5), Colley 6.5, Augello 6.5 (74' Murru 5.5); Vieira 6 (63' Sensi 6), Rincon 6 (63 Ekdal 6), Thorsby 6.5, Candreva 5.5; Sabiri 5, Caputo 6.5 (85' Quagliarella sv). All. Giampaolo.

Arbitro: Ayroldi di Molfetta.

Note: ammoniti Rincon, Gunter, Vieira e Bereszynski. Al 43' Montipò respinge un calcio di rigore a Caputo.