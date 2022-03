Udinese-Sampdoria 2-1, le pagelle: si salvano in pochi, Murru e Bereszynski in difficoltà

Brutta sconfitta in chiave di classifica per i blucerchiati, disattenti e travolti nei primi dieci minuti dall'Udinese, abile a sfruttare le incertezze e a scappare via con Deulofeu (3') e Udogie (12'). La riapre subito Caputo approfittando di un errore di Becao, poi però sono ancora i bianconeri a spingere forte e a rendersi pericolosi con Pereyra, Walace due volte e Udogie tra 23' e 30'. Il finale di primo tempo è invece di marca sampdoriana con Candreva e Quagliarella che hanno due ottime palle gol e un assedio che non basta per raddrizzare definitivamente la partita. Nella ripresa ancora bianconeri pericolosi con Walace (Falcone si supera con i piedi al 66') e Beto (traversa di testa), l'unica occasione per i ragazzi di Giampaolo capita al 71' a Caputo, ma Silvestri respinge. Nel finale ancora due tentativi di Deulofeu, senza esito.

VIDEO | Udinese-Sampdoria 2-1: gli highlights

Nelle pagine seguenti le pagelle, con i migliori e i peggiori in campo.