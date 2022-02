Atalanta-Sampdoria 4-0, le pagelle: disastro Magnani, male anche Murru e Ferrari

Gara da dimenticare per i blucerchiati, travolti dall'Atalanta 4-0 e praticamente mai in partita. Nel primo tempo al 6' sblocca il risultato Pasalic di testa dopo una palla regalata da Magnani a Freuler, al 20' raddoppia Koopmeiners dopo una dormita a centrocampo. Nella ripresa fiammata di Caputo tra 57'e 60' con un gol annullato e due grosse occasioni per riaprire il match, in contropiede però l'Atalanta allunga e chiude definitivamente i conti ancora con Koopmeiners. Conti sfiora il gol della bandiera nel finale, ma colpisce il palo, poi cala il poker Miranchuk.

VIDEO | Atalanta-Sampdoria 4-0: goal e highlights

