VIDEO | Atalanta-Sampdoria 4-0: poker nerazzurro, blucerchiati travolti

Troppa Atalanta per una Sampdoria frastornata dal gioco avvolgente della formazione di Gasperini che, pur in emergenza, schiaccia subito gli avversari nella propria metà campo e chiude la partita già nel primo tempo: al 6' sblocca il risultato Pasalic di testa dopo una palla regalata da Magnani a Freuler, al 20' raddoppia Koopmeiners dopo una dormita a centrocampo. Nella ripresa ancora nerazzurri arrembanti in avvio, poi fiammata della Samp che rischia di riaprire il match con Caputo (un gol annullato e due nitide palle gol tra 57' e 60'), ma in contropiede spegne ogni velleità il solito Koopmeiners. Nel finale un palo di Conti e il quarto goal di Miranchuk concludono una serata assolutamente da dimenticare. Testa al prossimo impegno, lo scontro diretto di sabato prossimo contro l'Udinese.

Atalanta-Sampdoria 4-0, la cronaca

Subito un tentativo dalla distanza di Quagliarella, poi al 6', al primo vero affondo, l'Atalanta passa in vantaggio: erroraccio di Magnani in disimpegno, Freuler ruba palla e mette in mezzo per l'incornata di Pasalic che non lascia scampo a Falcone. Gara in salita, ma i blucerchiati non si disuniscono e rimangono in gara, Quagliarella protesta al 18' dopo un intervento dubbio in area di Toloi e al 20' sono i nerazzurri ad andare vicini al 2-0 con un tiro di Hateboer che si spegne, di poco, a lato. Secondo errore e, al 29', l'Atalanta raddoppia: rinvio di Falcone, nessuno salta, Ekdal si addormenta e Pessina può servire Koopmeiners in profondità, scatto bruciante e destro incrociato che si infila nell'angolino basso. La formazione di Giampaolo a questo punto fatica a reagire e i padroni di casa continuano a spingere: Pasalic va vicino alla doppietta al 37', poi De Roon e Zappacosta ci provano, con scarsa fortuna, al termine di azioni manovrate tra 41' e 44'. Si va all'intervallo.

Nella ripresa subito un triplo cambio per la Samp, fuori Quagliarella, Magnani e Sensi per fare spazio a Sabiri, Yoshida e Rincon. La gara però rimane saldamente in mano ai bergamaschi, che macinano gioco e si rendono pericolosi con Boga (gran parata di Falcone al 50') e Pessina (colpo di testa centrale al 51' e respinta di Falcone al 55'). Di colpo, però, si sveglia la Samp che, tra 57' e 60' ha tre occasioni con Caputo: goal annullato, gran parata di Musso su una conclusione ravvicinata e girata che sfiora la traversa. Dal possibile 2-1, però, si passal al 3-0 perché l'Atalanta riparte e chiude definitivamente i giochi con Koopmeiners su assist di Miranchuk e il finale è ancora di sofferenza con i nerazzurri arrembanti, da segnalare un palo colpito da Conti all'82' al termine di una bella iniziativa personale, poi il poker finale è firmato da Miranchuk con un gran tiro dalla distanza che non lascia scampo a Falcone.

Atalanta-Sampdoria 4-0, tabellino e voti

Reti: 6' Pasalic, 29' e 61' Koopmeiners, 86' Miranchuk

Atalanta (3-4-2-1): Musso 6; Toloi 6.5, Palomino 6.5 (87' Cittadini sv), De Roon 6.5; Hateboer 6.5 (82' Maehle sv), Freuler 7, Koopmeiners 8, Zappacosta 6 (82' Scalvini sv); Pessina 7.5 (82' Pezzella sv), Pasalic 7; Boga 6.5 (59' Miranchuk 7). All. Gasperini.

Sampdoria (3-4-1-2): Falcone 6; Ferrari 5 (76' Vieira 5.5), Colley 5.5, Magnani 4.5 (46' Yoshida 6); Murru 5 (67' Augello 6), Ekdal 5, Thorsby 5.5, Conti 5.5; Sensi 5.5 (46' Sabiri 6); Caputo 6, Quagliarella 5.5 (46' Rincon 5.5). All. Giampaolo.

Arbitro: Sozza di Seregno.

Note: ammoniti Ekdal, Thorsby e Toloi.