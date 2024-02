Torres-Sestri Levante, probabili formazioni: le scelte di Greco e Barilari

Sfida proibitiva per il Sestri Levante che affronta domenica alle 14 la Torres seconda della classe nel girone B di Serie C alle spalle del Cesena. I sardi, la più bella sorpresa del torneo, in casa sono un rullo compressore, ma nell'ultima giornata sono stati travolti 5-1 dalla Carrarese. Non che i corsari siano usciti meglio dall'ultimo turno con il netto ko 3-0 contro il Pescara e la classifica che ora li vede a tre punti dalla salvezza diretta

Torres-Sestri Levante, le probabili formazioni

Nella Torres torna a disposizione dopo la squalifica Fischnaller che giocherà in attacco insieme a Scotto, in mediana l'esperienza di Mastinu, la difesa sarà a tre come al solito con Antonello, Dametto e Idda. Il tecnico dei sardi Greco ha confermato in conferenza stampa l'assenza di Kujabi mentre Sanat potrebbe entrare nella lista dei convocati, ma difficilmente potrà giocare.

Meno problemi per il Sestri che perde Furno per squalifica, al suo posto uno tra Grosso e Regini, ma ha per il resto tutto il gruppo al completo a eccezione dei lungodegenti Raspa e D'Antoni. Barilari schiererà ancora il suo 4-3-3, da capire se il neo arrivo Clemenza potrà già essere inserito tra i titolari insieme a Forte e Margiotta, oppure se il terzo attaccante sarà ancora uno tra Omoregbe, Gala e Candiano.

Torres (3-4-1-2): Zaccagno; Antonelli, Dametto, Idda; Zecca, Giorico, Mastinu, Zambataro; Ruocco; Scotto, Fischnaller

Sestri Levante (4-3-3) Anacoura, Podda, Grosso, Oliana, Pane, Grosso; Sandri, Raggio, Garibaldi, Parlanti; Candiano, Margiotta, Forte

Torres-Sestri Levante in diretta tv e streaming

La sfida tra Torres e Sestri Levante sarà trasmessa in diretta tv da Sky sul canale 252 a partire dalle 14, mentre per lo streaming sarà attiva la App Sky Go e Now TV.