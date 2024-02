Sestri Levante, che impresa: Torres battuta a domicilio

Il Sestri Levante batte la Torres 1-0 in trasferta e vola a quota 25 punti nel girone B di Serie C uscendo così dalla zona play out in attesa dei risultati della altre gare. I corsari sbancano il campo dei sardi che mai era stato violato in campionato e in cui la seconda della classe era reduce da sei vittoria di fila. Un vera e propria impresa per i liguri che ritrovano i tre punti dopo il pesante ko di Pescara e il pari nel derby con l'Entella

Torres-Sestri Levante 0-1, la cronaca

Barilari cambia l'attacco per la sfida alla seconda della classe, dentro Fossati e Omoregbe vicino a Forte, per il resto Regini va a sinistra al posto dello squalificato Furno e Sandri chiude la mediana con Parlanti e Candiano.

La gara parte con i padroni di casa subito all'attacco e Anacaoura impegnato in un paio di occasioni nei primi quindici minuti, ma senza affanni. La gara scivola così via senza sussulti anche se il Sestri con il passare dei minuti prende coraggio e al 27' è la prima squadra ad andare vicino al gol con Parlanti che da pochi passi non trova la porta su azione da corner. Subito dopo Omoregbe impegna Zaccagno, i corsari continuano così a spingere e al 42' passano: Mastinu stende Podda in area, per l'arbitro è rigore che capitan Pane trasforma.

Nella ripresa i sardi provano a caricare a testa bassa ma per un bel po' non trovano che alcuni calci d'angolo, al 61' prima conclusione in porta con il neo entrato Diakitè ad impegnare Anacoura. Un guizzo senza conseguenze per il Sestri che tiene molto bene il campo e non lascia spazio ai sardi, la gara si avvia così al triplice fischio senza scossoni, l'assalto finale non produce nulla e il Sestri compie l'impresa dopo il brivido finale con Fischnaller che non arriva a spingere in rete il pallone arrivato da un calcio d'angolo.

Torres-Sestri Levante 0-1, gli highlights

A breve saranno disponibili sul canale Youtube della Lega Pro gli highlights del match, appena possibile verranno inseriti anche in questo articolo

Torres-Sestri Levante 0-1, il tabellino

Marcatori: 42' Pane

Torres (3-4-1-2): Zaccagno; Idda (58' Fabriani), Antonelli, Dametto; Zecca (84' Sanat), Giorico, Mastinu (58' Mastinu), Liviero; Ruocco (58' Diakitè); Scotto (67' Goglino), Fischnaller

Sestri Levante (4-3-2-1): Anacoura; Podda, Pane, Oliana, Vasco Regini; Sandri, Parlanti (89' Troiano), Candiano (72' Raggio Garibaldi); Forte (89' Grosso), Omoregbe (73' Margiotta); Fossati (68' Gala)

Note: ammoniti: Giorico, Idda, Candiano, Mastinu, Liviero, Podda, Fabriani, Troiano