Sestri Levante, ufficializzato uno scambio con l'Alessandria

Meno due alla fine del mercato e il Sestri Levante continua la ricerca delle pedine giuste per conquistare la salvezza diretta. Nelle ultime ore il club di Risaliti starebbe cercando un difensore centrale che possa essere alternativa alla superc oppia Oliana-Pane. Oltre alla caccia al difensore, oggi è stato chiuso l'accordo con l'Alessandria ufficializzato proprio dal club corsaro

Questa la nota: "L’US Sestri Levante 1919 comunica il tesseramento di Claudio Alexander Vaughn. Esterno italo-statunitense, classe 2003, è cresciuto nel settore giovanile del Brindisi. In carriera ha indossato le maglie di Virtus Matino in Eccellenza, Bitonto e Francavilla in Serie D, Virtus Francavilla e dell'Alessandria in Serie C. All'Alessandria è stato ceduto in prestito l'attaccante Tommaso Busatto".