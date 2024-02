Il Sestri Levante si regala un super colpo di mercato

Proprio sul gong del mercato arriva un grande colpo di mercato per il Sestri Levante che si assicura le prestazioni di Luca Clemenza in arrivo dall'Entella dove in questa stagione ha trovato poco spazio. L'avventura con i chiavaresi è iniziata l'anno scorso ma è stata subito bloccata da un grave infortunio al ginocchio, ora per lui è arrivato il momento di rilanciarsi e proverà a farlo al Sestri dove Barilari lo potrebbe schierare insieme a Forte alle spalle di Margiotta per un tridente di ottime qualità e con cui si può cercare di puntare alla salvezza diretta.

Il Sestri Levante si regala Clemenza

L'annuncio ufficiale è arrivato oggi sui social dei corsari: "L'Unione Sportiva Sestri Levante 1919 comunica di aver tesserato Luca Clemenza.

Trequartista, classe 1997, arriva dalla Virtus Entella. Cresciuto nel settore giovanile della Juventus, in carriera ha indossato anche le maglie di Ascoli e Padova in Serie B, Pescara in Serie B e C, Juventus Under 23 e Virtus Entella in Serie C e Sion nel massimo campionato svizzero"