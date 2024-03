Entella, verso la Torres: infermeria quasi vuota

L'Entella va a caccia di conferme domenica alle 14 contro la Torres, orma "big" dichiarata e non più semplice sorpresa. I chiavaresi dopo i cinque gol rifilati al Perugia, quarto della classe, affrontano la seconda in classifica che viaggia a suon di record e vogliono ripetere il successo dell'andata. Gallo spera di aver trovato la giusta quadra per la sua formazione che continua a puntare i paly off, ora distanti solo un punto, ma che non può non guardarsi anche le spalle visto che i play out sono a meno cinque.

Entella-Torres, le ultime notizie su infortuni e squalificati

Il tecnico dei liguri può sorridere perché rispetto al recente passato ritroverà alcune pedine importanti. In difesa è pronto a rientrare Parodi, in attacco anche Santini è ormai completamente recuperato e si gioca una maglia con Montevago e Giovannini. Da valutare le condizioni di Garattoni, che sembra però essersi ristabilito dal problema fisico accusato prima dell'ultima gara. Dovrebbero esserci tutti e tre, mentre non sono molte le possibilità di recuperare Faggi, a questo punto unico assente della rosa dell'Entella per la prossima partita.

La Torres, dal canto suo, vola sulle ali dell'entusiasmo e spera di scrollarsi di dosso la propria bestia nera. Nelle ultime tre partite contro l'Entella i sardi hanno sempre perso, ma la prossima sarà evidentemente la gara più dura degli ultimi due anni perché una Torres così lanciata non si vedeva da tempo. Greco ha vinto tutte le ultime cinque partite, zittendo anche chi, dopo le sconfitte con Juventus Next Gen, Sestri Levante e Carrarese, aveva già dato per finita la favola. In vista del prossimo incontro sono da valutare le condizioni di Diakite e Mastinu, il primo è uscito malconcio dal match con la Spal, il secondo non è nemmeno riuscito a partire per Ferrara.