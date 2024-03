L'Entella regge solo mezz'ora contro il super Cesena

L'Entella non riesce a frenare la corsa del Cesena dei record, troppo forti i romagnoli che nel giro di tredici minuti segnano tre reti e non lasciano scampo ai liguri per poi chiudere la partita nella ripresa segnando anche il quarto gol. Dura quindi solo mezz'ora la partita dei chiavaresi che allungano a nove la striscia senza vittorie in campionato, un magro ruolino di marcia che li sta portando pericolosamente vicino alla zona play out ora distante solo cinque punti, ma tutte le concorrenti hanno una gara in meno.

Cesena-Entella 4-0, la cronaca

La sfida parte con tanto agonismo e qualche intervento un po' duro che porta a quattro cartellini gialli in 21 minuti. Si gioca poco e forse e anche meglio per l'Entella perché quando il Cesena accelera sono dolori, al 22' primo squillo con Shpendi che trova un grande De Lucia sulla sua strada. E' il preludio ai colpi del ko dei padroni di casa che arrivano uno dietro l'altro: al 30' con Kargbo, servito involontariamente da Berti, che deve solo insaccare; al 34' con Shpendi bravo ad approfittare dell'assist dell'inarrestabile Donnarumma a sinistra e al 43' ancora con Kargbo che questa volta approfitta del passaggio di Shpendi per saltare Granata e infilare il 3-0.

Troppo forte questo Cesena per tutti, Entella compresa, e così nella ripresa arriva anche il quarto gol ancora di Kargbo che questa volta si mette in proprio, salta tutti gli avversari che gli si parano davanti e mette in rete. Poco prima l'esordio in prima squadra del giovane Ghio e un tiro di Petermann fuori sono le uniche note da segnalare in casa dei liguri. L'ultimo guizzo arriva all'88' con Montevago che fa tutto bene poi, invece di servire Corbari, prova a segnare ma senza raggiungere l'obiettivo.

Cesena-Entella 4-0, gli highlights

Il video con i gol e gli highlights di Cesena ed Entella sarà visibile sul canale Youtube ufficiale della Lega Pro, appena sarà possibile verrà poi inserito in questo articolo.

Cesena-Entella 4-0, il tabellino

Reti: 31', 44' e 72' Kargbo, 34' Shpendi

Cesena (3-4-2-1) Pisseri, Piacentini (46' Ciofi), Prestia, Silvestri; Adamo, De Rose, Varone (73' Francesconi), Donnarumma; Shpendi (58' Ogunseye), Berti (78' Chiarello); Kargbo (79' Coveri)

Entella (3-5-2) De Lucia, Manzi, Bonini, Granata (46' Petermann), Garattoni (58' Ghio), Corbari, Siatounis, Tomaselli (67' Embalo), Di Mario (46' Zappella); Giovannini (46' Portanova), Montevago

Note: ammoniti: De Rose, Piacentini, Granata, Di Mario, Kargbo, Shpendi,