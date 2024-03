Torres-Entella, probabili formazioni: pochi dubbi per Gallo e Greco

Assalto alla seconda della classe per l'Entella che vola in Sardegna per sfidare la Torres oggi alle 14. La squadra di Greco è un rullo compressore reduce da cinque vittorie di fila e che in casa ha perso una sola partita contro il Sestri Levante. I chiavaresi però sono reduci dallo straripante 5-0 sul Perugia del turno infrasettimanale e proveranno un'altra impresa.

Torres-Entella, le scelte di Greco

Greco recupera Mastinu e Diakite, mentre Fabriani resta ai box e non sarà della gara. I sardi si affideranno all'ormai collaudatissimo 3-4-1-2 con la coppia offensiva Scotto-Fischnaller sostenuta da Ruocco. Pronta la difesa a tre davanti a Zaccagno con Idda, Dametto e Antonelli.

Torres-Entella, le scelte di Gallo

Buone notizie anche per Gallo che recupera Santini e Parodi ma non dovrebbe cambiare la squadra che ha strapazzato il Perugia solo pochi giorni fa. Davanti a De Lucia, Portanova è in vantaggio su tutta la concorrenza, in mediana Corbari dopo la tripletta con il Perugia sarà al centro del gioco insieme a Petermann e Lipani, conferma anche per Tomaselli a sinistra. Qualche dubbio in più in attacco con Santini che insidia Montevago, l'ex Samp resta comunque in vantaggio.

Torres-Entella, probabili formazioni

Torres (3-4-1-2) Zaccagno, Idda, Antonelli, Dametto; Zecca, Giorico, Cester, Zambataro; Ruocco; Scotto, Fischnaller

Entella (3-5-2) De Lucia, Manzi, Bonini, Portanova; Zappella, Corbari, Petermann, Lipani, Tomaselli; Giovannini, Montevago

Torres-Entella in diretta tv e streaming

La sfida Torrese-Entella di oggi alle 14 arà trsamessa in diretta tv e streaming da Sky sul canale 252, sulla App Sky Go e su Now TV.