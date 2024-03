Entella stratosferica, travolto il Perugia

Il Comunale torna ad esultare e lo fa per un'Entella mai vista prima in stagione. La squadra di Gallo batte con un netto 5-0 il Perugia, una delle formazioni più in forma del campionato e con uno degli organici migliori di tutto il torneo che non a caso sta lottando per il terzo posto. Gallo vola a meno uno dai play off e oggi può finalmente sorridere per una squadra che gioca bene, diverte e si diverte e soprattutto mette fine a due tabù: la vittoria che mancava due mesi e otto partite, e il gol, era infatti dal 16 dicembre che l'Entella non segnava più di un reti nelle stessa partita.

Entella-Perugia 5-0, la cronaca

Gallo schiera Tomaselli e ripropone il centrocampo titolare con Petermann regista e ai suoi lati Lipani e Corbari, in attacco confermata la coppia Giovannini-Montevago. La gara parte subito bene per i padroni che al 15' sciupano una buona occasione con Corbari, il centrocampista però si fa ampiamente perdonare al 33' con la rete che sblocca la gara, un tap in dopo un'azione insistita, e al 40' in rovesciata per il 2-0.

Il Perugia prova la reazione ma il diagonale di Seghetti disinnescato da De Lucia è l'unico segnale nel dominio chiavarese. L'Entella dopo questo piccolo brivido dilaga e lo fa con pieno merito. Al 54' Petermann trasforma il rigore del 3-0, al 64' ancora Corbari con una zampata firma il poker e la tripletta personale, poi c'è gloria anche per Montevago che deve solo spingere in rete l'assist di Corbari. Il dominio è totale, l'Entella è tornata.

Entella-Perugia 5-0, gli highlights

Il video con i gol e gli highlights di Entella-Perugia sarà disponibile a breve sul canale ufficiale Youtube della Lega Pro, appena possibile verrà poi inserito anche in questo articolo

Entella-Perugia 5-0, il tabellino

Marcatori: 34', 40', 65' Corbari, 55 Petermann (rig.), 70' Montevago

Entella (3-5-2) De Lucia, Manzi, Bonini (78' Sadiki), Portanova (78' Granata); Zappella, Corbari (74' Siatounis), Petermann, Lipani, Tomaselli (74' Santini); Giovannini (68' Di Mario), Montevago

Perugia (3-5-2) Adamonis, Souare, Angella, Mezzoni; Paz (46' Iannoni), Agosti (75'Viti), Torrasi, Kouan (46' Bozzolan), Lisi; Seghetti, Sylla (45' Vazquez)

Note: ammoniti: Torrasi, Montevago