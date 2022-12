Torres-Entella 0-1, Volpe: "Più forti anche delle assenze"

Torna al successo l'Entella che batte la Torres 1-0 e torna ad inseguire il secondo posto in Serie C. I chiavaresi vincono grazie al gol di Corbari e ad una strenua resistenza nel finale.

Entella, il 2022 finisce con la vittoria sulla Torres

Soddifsatto il tecnico Volpe alla fine della gara: “Oggi va elogiato l’intero gruppo, siamo arrivati a questa partita con tante assenze, in settimana abbiamo perso 4 giocatori per una brutta influenza, Di Cosmo, Favale, Sadiki e Paolucci. Non ho mai cercato alibi o scuse, abbiamo preparato la partita con i ragazzi che avevamo a disposizione e devo dire che hanno dimostrato un grandissimo spirito e un grande attaccamento”.

“Non ho mai visto qualcuno entrare in campo per perdere, nel calcio ci sono anche gli avversari che vendono sempre cara la pelle. Sassari è un campo ostico, difficile, sapevamo non sarebbe stata una passeggiata e l’abbiamo affrontata con la testa giusta. La partita di sabato col Siena ci ha fatto male sotto il profilo del morale e della classifica, la squadra ha fortemente cercato questo risultato. Nel primo tempo avremmo potuto fare qualcosina in più in termini di gol, i cambi sono entrati molto bene e hanno dato una mano importante a portare a casa il risultato”.

“Paradossalmente, anche rispetto all’anno scorso, stiamo facendo meglio fuori che in casa. Ci sono tante aspettative, analizzeremo con calma il nostro percorso per capire cosa poter migliorare. Noi tutti dobbiamo avere la pretesa di fare di più. Ora ci godiamo questa sosta”.