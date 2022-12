Entella-Vicenza: date e orari della semifinale di Coppa Italia

Dopo tanti turni di scontri "secchi", la Coppa Italia di Serie C per le semifinali torna al doppio confronto. L'Entella, che per la prima volta arriva così avanti nella competizione, affronta il Vicenza e sono state decise date e orari del match. La partita di andata si giocherà al Comunale mercoledì 18 gennaio alle 20,30, mentreil ritorno si disputerà al Menti quasi un mese un dopo, il 15 dicembre sempre alle 20,30. Chi la spunterà giocherà la finale contro la vincente di Juventus Next Gen e Foggia.

Un mese quindi prima dell'appuntamento con la storia a cui l'Entella spera di arrivare in un periodo migliore rispetto a quello attuale. Sabato scorso la caduta interna con il Siena ha fatto perdere ancora terreno alla compagine di Volpe rispetto alle prime della classe. Il presidente Gozzi nel post gara ha confermato l'allenatore che però ora deve accelerare e soprattutto trovare quella continuità che è mancata nelle ultime settimane. Un obiettivo da centrare già venerdì nell'ultima del 2022 contro la Torres in trasferta.