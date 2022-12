Entella-Siena 1-2, il presidente Gozzi annuncia: "Volpe non è in discussione"

Una sconfitta che fa male ma non cambia il progetto tecnico dell'Entella, Il ko 1-2 con il Siena è arrivato dopo i tanti errori, in attacco e in difesa, dei chiavaresi che hanno fallito la prova del decollo verso l'alta cassifica. Al termine della gara ha parlato al sito ufficiale della società il presidente Gozzi: “Una sconfitta che fa male perché ci allontana dal vertice della classifica e perché è immeritata. Abbiamo avuto almeno quattro occasioni da rete nel secondo tempo, purtroppo non l’abbiamo messa dentro e loro, alla prima occasione in avanti, hanno trovato il gol. Ci sono due rigori netti negati, un arbitraggio oggettivamente scarso, i designatori devono guardarle queste partite perché gli errori pesano, e in questa partita hanno pesato molto. L’Entella avrebbe potuto sicuramente fare meglio, siamo arrabbiati e dobbiamo trasformare questa rabbia in forza agonistica, iniziando il girone di ritorno con più grinta e voglia di combattere. Se c’è un limite che ha questa squadra è proprio quella carica agonistica che invece è molto preziosa. Dobbiamo ripartire da lì e lo faremo, teniamo il timone bello dritto e continuiamo a fare del nostro meglio. I mezzi tecnici ci sono, credo ci sia un problema di mentalità vincente che non abbiamo ancora del tutto acquisito. Ce la giocheremo fino all’ultimo, questo è il nostro obiettivo, cercherò di infondere a tutto l’ambiente fiducia e grinta”.

Entella beffata dal Siena al Comunale

Questa la conclusione di Gozzi: “Sono il primo tifoso dell’Entella, anche io non ero contento al termine della partita. Voglio però chiarire una cosa con grande nettezza: il progetto che noi abbiamo in testa con Gennaro Volpe è un progetto di lungo termine. Ho ragionato molto su una scelta di questo tipo, l’ho presa con convinzione e quella convinzione è rimasta. Questo non significa che non ci siano delle difficoltà o che non si possa migliorare, anzi, ma non c’è discussione sull’allenatore e non ci sarà. Andiamo avanti fino in fondo così. Io mi auguro che Volpe possa essere il nostro allenatore per molti anni”.