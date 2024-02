Sestri Levante, inizia in salita la strada verso la Spal

Novanta minuti di passione aspettano il Sestri Levante che domenica alle 16,15 a Vercelli, a porte chiuse, sfida la Spal. E' uno scontro diretto per la salvezza con le due formazioni che sono rispettivamente a 28 e 29 punti e occupano le ultime due posizioni che porterebbe ai play out mentre l'Ancona, quindicesimo a trenta, sarebbe salvo.

Sestri Levante-Spal, assenze pesanti per Barilari

Inutile nascondersi, è una sfida che vale più di tre punti a cui i corsari non arrivano al meglio, il periodo per la formazione di Barilari non è dei migliori come dimostrano le tre sconfitte di fila, compresa l'ultima con un 5-1 senza appello con la Carrarese. IL tecnico inizia a pensare alla formazione anti Spal, e non sarà facile trovare le contromisure alle assenze.

Il Sestri arriva infatti con la difesa a pezzi, oggi il giudice sportivo ha squalificato per una giornata sia Podda, espulso con la Carrarese, sia Pane, ammonito nell'ultimo match e fermato perché diffidato. Senza di loro potrebbe toccare a Matteucci e Regini, sempre che non si decida per passare a tre davanti ad Anacoura. A tenere sulle spine Barilari è poi Forte che ha dovuto saltare l'ultimo match per una distorsione alla caviglia e spera di esserci. I liguri senza di lui sono decisamente meno pericolosi visto che Forte è il capocannoniere della squadra con i suoi 9 gol in stagione. Se non dovesse farcela sarà testa a testa tra Gala e Omoregbe per sostituirlo.