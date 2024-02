Sestri Levante in lutto: addio all'ex calciatore Gianluigi Bianchini, aveva 58 anni

Sestri Levante in lutto per la morte di Gianluigi Bianchini, ex calciatore corsaro della seconda metà degli anni '80. Aveva 58 anni e il funerale si svolgerà sabato 17 febbraio alle ore 9:30 presso le camere mortuarie dell'ospedale di Lavagna.

La società, che oggi milita in Serie C, ha ricordato l'ex calciatore con un commovente saluto anche sui social: "Originario di Torza, frazione di Maissana, Bianchini ha fatto tutta la trafila nel vivaio corsaro fino all’approdo in prima squadra dove ha militato tra il 1984 e il 1991. Gian era orgoglioso dei suoi trascorsi con la casacca rossoblu dell’Unione, Gian era davvero fiero di essere stato un giocatore che ha calcato il terreno del Sivori".

"Tutta l’Unione Sportiva Sestri Levante 1919 - conclude la società - si unisce al cordoglio della sua famiglia in questo momento di dolore. Lo saluteremo per l'ultima volta sabato 17 febbraio. Ciao Gian, ora potrai nuovamente correre veloce come facevi in campo".

