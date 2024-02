Il Sestri Levante si illude, poi la Carrarese dilaga

Pane illude il Sestri Levante che poi si scontra con la cruda realtà e cede il passo ad una Carrarese che si conferma terza forza del campionato e forse squadra più in forma del torneo in questo momento. Finisce 5-1 un match in cui i corsari pagano anche l'inferiorità numerica per l'espulsione di Podda al 37' del primo tempo quando comunque i toscani avevano già operato il sorpasso.

Carrarese-Sestri Levante 5-1, la cronaca

La gara inizia e dopo appena cinque minuti il Sestri passa con Pane che trasforma il rigore conquistato da Gala. Inizio migliore non ci poteva essere, ma la Carrarese non si scompone, anzi carica a testa bassa e in tre minuti ribalta il risultato, al 16' mischia in area di rigore da cui esce vincitore Imperiale con la zampata dell'1-1, passano tre minuti e Pane devia il colpo di Cicconi e mette fuori causa Anacoura. Lo scoppiettante inizio di gara non finisce qui, i ritmi sono altissimi fino a quando al 37' non arriva l'episodio che fa definitivamente svoltare la gara, Podda interviene su Palmieri e l'arbitro estrae subito il cartellino rosso.

Il Sestri in dieci ci prova ma non può nulla contro un avversario di questa caratura e così nella ripresa prima Panico e poi Schiavi, ancora nel giro di quattro minuti dal 60' al 64', chiudono il match, prima che arrivi anche la cinquina di Finotto. Il Sestri perde e rimane in zona play out, domenica la sfida con la Spal è uno scontro diretto da non fallire per gli uomini di Barilari.

Carrarese-Sestri Levante 5-1, gli highlights

A breve sul canale Youtube della Lega Pro saranno visibili gli highlights della partita, il video con le azioni più importanti del match verrà caricato anche in questo articolo

Carrarese-Sestri Levante 5-1, il tabellino

Marcatori: 5' Pane, 16' Imperiale, 19' Cicconi, 60' Panico, 64' Schiavi, 76' Finotto

Carrarese (3-4-2-1) Bleve, Illanes (68' Della Latta), Di Gennaro, Imperiale, Zanon (83' Maccherini Tonini), Capezzi, Schiavi (68' Zuelli), Cicconi (83' Cerretelli); Panico, Palmieri (56' Finotto); Capello

Sestri Levante (4-3-3) Anacoura, Matteucci, Oliana (62' Regini), Pane, Podda; Sandri, Candiano (62' Andreis), Parlanti (70' Vaughn); Gala, Fossati (48' Omoregbe), Clemenza (70' Troiano)

Note, ammoniti: Illanes, Zanon, Pane, Clemenza, Panico espulso Podda al 37'