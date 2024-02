Sestri Levante, accelerano i lavori al Sivori

Due settimane per provare a lanciarsi verso la salvezza diretta per il Sestri Levante. Conclusa la lunga lista di scontro ai limiti del possibile contro tutte le big, con le vittorie contro Torres e Perugia, i corsari iniziano il loro vero campionato. Da domenica al 17 marzo ci saranno quattro sfide da non sbagliare per provare a volare lontano dalla zona play out. L'obiettivo è alla portata, solo due punti dividono i liguri dall'Ancona, ma per annullare la distanza non si potrà sbagliare contro Spal, domenica, Rimini, mercoledì prossimo, Recanatese, lunedì 11 marzo e Fermana, domenica 17.

Il Sestri Levante spera di tornare al Sivori

Il percorso non è semplice e diventa ancora più difficile per il fatto che il Sestri sta giocando sempre in trasferta a causa della gestione dei lavori di restying al Sivori. I corsari contro la Spal giocheranno ancora a Vercelli a porte chiuse, nel frattempo continuano i difficili colloqui per provare a giocare al Picco di Spezia, soluzione che farebbe tornare in Liguria la squadra rossoblu ma che al momento non è semplice.

Per quanto riguarda il ritorno al Sivori, oggi Il Secolo XIX svela che i lavori hanno accelerato nelle ultime due settimane e forse la squadra potrà tornare a giocare in casa per l'ultima giornata di campionato del 28 aprile. Sarebbe già importante anche perché se davvero la formazione di Barilari dovesse andare ai play out, in programma l'11 e il 18 maggio, l'apporto del pubblico di casa potrebbe risultare quasi decisivo.