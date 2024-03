Sestri Levante-Spal, probabili formazioni: emergenza difesa per Barilari

E' il momento della verità per il Sestri Levante che dopo le tante sfide alle big affronta a Vercelli, a porte chiuse domenica alle 16,15 la Spal. E' uno scontro diretto per la salvezza con i liguri diciassettesimi a quota 28 e i ferraresi un punto sopra, entrambe sognano il sorpasso sull'Ancona a 30 per uscire dalla zona play out. Il Sestri arriva al match dopo tre sconfitte di fila con Cesena, Carrarese e Juventus Next Gen, la Spal è invece imbattuta da quattro giornate con due pareggi e due vittorie.

Sestri Levante-Spal, le scelte di Barilari

Problemi in difesa per Barilari che perde per squalifica Pane e Podda. Dubbio sul modulo con la retroguardia a quattro in leggero vantaggio su quella a tre, non cambieranno gli interpreti con Matteucci e Regini al posto degli assenti e Oliana e Furno a completare il reparto. Per il resto in mediana Sandri e Parlanti sono sicuri del posto, la terza maglia finirà sulle spalle di uno tra Troiano e Raggio Garibaldi. In attacco Fossati e Forte tentano il recupero, se non dovessero farcela pronti Margiotta e Gala.

Sestri Levante-Spal le scelte di Di Carlo

Di Carlo, imbattuto da quando è tornato sulla panchina della Spal ha la rosa al completo e tanta abbondanza. Il modulo sarà il 4-4-2 con Peda che rientra in difesa e due dubbi a centrocampo dove Dalmonte, Maistro e Rao si giocano due maglie. In attacco Antenucci sicuro del posto al suo fianco Rabbi più di Zilli.

Sestri Levante-Spal, le probabili formazioni

Sestri Levante (4-3-3) Anacoura, Matteucci, Oliana, Regini, Furno; Sandri, Raggio Garibaldi, Parlanti; Clemenza, Fossati, Forte

Spal (4-4-2) Galeotti, Peda, Ghiringhelli, Valentini, Tripaldelli; Dalmonte Carraro, Buchel, Rao; Antenucci, Rabbi

Sestri Levante-Spal in diretta tv e streaming

Buone notizie per i tifosi di entrambe le squadre che potranno vedere la partita in chiaro su Teleromagna, per i liguri la diretta sarà garantita in streaming sul sito ufficiale dell'emittente. La gara salvezza tra Sestri Levante e Spal sarà disponibile anche su Sky in tv e in streaming su Now Tv.