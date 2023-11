Sestri Levante, occasione sprecata con l'Olbia

Non è un periodo fortunato per il Sestri Levante che oggi si ferma sul 2-2 contro l'Olbia, in una gara che sembrava poter essere quella del ritorno alla vittoria dopo due ko consecutivi. I liguri si portano avanti per due volte ma vengono ripresi in entrambe le occasioni e restano così penultimi in classifica a quota 13 a più sei sulla Fermana.

Sestri Levante-Olbia 2-2 la cronaca

Barilari ritrova Oliana al centro della difesa e sceglie Sandri, Parlanti e Troiano a centrocampo. Confermato l'attacco con Candiano alle spalle di Margiotta e Forte, proprio quest'ultimo spariglia le carte dell'incontro al 32' con la rete dell'1-0, la sesta del suo campionato. Poco prima della fine della frazione Parlanti ha la grande occasione per il raddoppio ma la spreca a tu per tu con il portiere.

Nella ripresa lo spettacolo cresce così come le emozioni, Candiano in apertura spreca ancora e allora ne approfitta Dessena che al 70' di testa batte Anacoura. Il Sestri va in sofferenza ma nel momento migliore degli ospiti trova la via della rete con un altro colpo di testa, questa volta di Sandri. La gara corre verso il fischio finale, i rossoblu sembrano poter mettere i tre punti in cascina ma al 91' Palomba infila il gol il 2-2, una doccia fredda per il liguri.