Stadio Sestri Levante, la protesta dei tifosi: "Stanchi di essere presi in giro"

La pazienza è finita, ora i tifosi del Sestri Levante prendono posizione sulla questione stadio. Il Sivori, che ha bisogno di un restyling importante per adattarsi agli standard della Lega Pro, non è ancora utilizzabile e non lo sarà fino a marzo. I lavori partiranno tra poco, ma in pesante ritardo rispetto a quanto ci si aspettava, la promozione dalla Serie D è arrivata il 6 aprile scorso e nonostante i proclami nessuno è intervenuto per tempo e lo stadio di casa della squadra ligure non sarà pronto prima dei prossimi quattro mesi, almeno.

Così la squadra è stata costretta a giocare prima a Carrara, poi a Vercelli, attuale stadio per le partite casalinghe. I tifosi hanno sempre sostenuto la formazione di Barilari, si sono sobbarcati chilometri per raggiungere lo stadio di "casa", in totale per andare e tornare da Vercelli per esempio sono più di 360, ma ora dicono basta.

La protesta dei tifosi del Sestri Levante

Niente più presenze allo stadio per le partite di casa del Sestri Levante, questa la decisione sofferta dei tifosi, il gruppo Quinto Gradone scrive: "Con rammarico e profonda delusione rendiamo noto che non presenzieremo più alle partite della nostra amata Unione, fino a quando non torneremo a giocare nella nostra vera casa. La decisione è sofferta ma inevitabile, poiché non ci è possibile, vista la disorganizzazione comunale e non solo, seguirle nello stadio della nostra città. Inutile spiegare quanto questa scelta ci addolori, visto che abbiamo sempre seguito con profondo amore e orgoglio la nostra squadra... Continueremo a seguire in trasferta. Ma non possiamo chinare la testa davanti a certe situazioni".

Gli fa eco il gruppo Piesse 2018: "Senza se e senza ma, è giusto che almeno dalla nostra parte ci sia chiarezza. Per mesi siamo stati a guardare l'evolversi della situazione riguardante il campo della nostra amata Unione. Siamo stanchi, siamo stanchi di essere presi in giro, siamo stanchi di continui cambi di luoghi, date e orari. Ora basta! Pertanto il gruppo Piesse non seguirà più la squadra nelle partite "casalinghe", il nostro sostegno all'Unione resta incondizionato e non mancherà nelle partite in trasferta".