Sestri Levante ko nel festival del gol di Gubbio

Cade ancora il Sestri Levante che dopo la sconfitta con il Rimini di misura si arrende 5-2 al Gubbio in trasferta. Il rientro di Regini non basta per provare a mettere un freno allo scatenato attacco di casa che segna quattro reti nel solo secondo tempo e non lascia spazio al tentativo di rimonta dei liguri. La classifica vede ora i corsari terzultimi con 12 punti a più cinque sulla Fermana ultima e a meno due dall'Entella quindicesima e fuori dalla zona play out, i chiavaresi però devono recuperare una gara.

Gubbio-Sestri Levante 5-2, la cronaca

Barilari recupera in extremis Regini che si piazza al centro della difesa insieme al giovane Grosso viste le assenze di Oliana e Pane. Cambia anche il centrocampo orfano di Candiano, squalificato, giocano Troiano e Parlanti vicino a Sandri e alle spalle di Margiotta e Forte c'è Gala.

La sfida parte subito forte, al 18' il Gubbio passa grazie a Di Massimo che batte Anacoura e porta in vantaggio i suoi. La risposta del Sestri non si fa attendere con il pareggio di Toriano al 28'. Sono solo le prima scaramucce di una sfida che nel secondo tempo regala gol, spettacolo ed emozioni una dietro l'altra. Ad accendere la partita è l'uno-due degno di un peso massimo di Spina, il trequartista batte due volte la difesa ospite nel giro di due minuti.

Il Sestri però non va al tappeto, reagisce subito dopo con il solito Forte che al 62' sembra riaprire la gara. E' solo una sensazione però, perché sono altri due "ganci" uno di fila all'altra a mettere definitivamente ko gli ospiti. Tra il 70' e il 72' arrivano le firme sul tabellino di Pirrello e Udoh che chiudono i conti, questa volta per davvero.

Gubbio-Sestri Levante 2-5, il tabellino

Marcatori: 18' Di Massimo, 28' Troiano, 55' e 57' Spina, 62' Forte

Gubbio (3-5-2) Vettorel, Pirrelo, Signorini, Mercandante (88' Dimarco); Frey (38' Portanova), Rosaia, Casolari, Morelli (74' Corsinelli); Spina (88' Di Gianni); Di Massimo (74' Bulevardi), Udoh

Sestri Levante (4-3-1-2) Anacoura, Podda, Grosso, Regini (73' Nenci), Furno (62' Raggio Garibaldi); Troiano, Sandri, Parlanti; Gala (74' Toci); Forte, Margiotta (88' Metteucci)

Note: Ammoniti: Grosso, Di Massimo, Signorini