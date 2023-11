Sestri Levante-Olbia cambia orario e si gioca a porte chiuse

Continuano le difficoltà del Sestri Levante e delle sue gare "interne". In attesa di poter utilizzare il Sivori, casa dei corsari in pieno restyling per cui ci vorrà ancora molto tempo, la dirigenza ha trovato nello stadio di Vercelli la soluzioni ideale quando non è stato più possibile giocare a Carrara. I rossoblu hanno così giocato al Piola le ultime partite casalinghe e continueranno a farlo fino a quando ci sarà bisogno grazie al Comune e alla società piemontese.

Sestri Levante-Olbia a Vercelli alle 12,30

Domenica prossima però a Vercelli c'è un'importante manifestazione che esula dal calcio e così tutte le parti in causa hanno chiesto lo spostamento del match, oggi è arrivato il comunicato ufficiale della Lega Pro che ha cambiato l'orario della partita che si giocherà alle 12,30 a porte chiuse, senza quindi la possibilità per i tifosi di vedere la gara.

Il Sestri, come rivelato oggi in una intervista al Secolo XIX del presidente Risaliti, aveva chiesto lo slittamento in avanti e non indietro dell'orario, ma la Lega Pro si è opposta, probabilmente per una questione di spazi in tv e così sarà lunch match tra i corsari e i sardi.