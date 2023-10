Il Sestri Levante ferma la Juventus NextGen e muove la classifica

Il Sestri Levante impatta sull 0-0 a Carrara contro la Juventus NextGen. Il gol rimane l'unico vero problema dei corsari che anche questa sera avrebbero meritato qualcosa di più. Il punto comunque mette fine alla striscia negativa e muove la classifica. Per Barilari altri segnali incoraggianti, in attesa che gli attaccanti si sblocchino o che la società trovi l'uomo giusto per mettere fine alla sterilità offensiva.

Sestri Levante-Juventus NextGen 0-0, la cronaca

Qualche rotazione per il tecnico del Sestri che lascia in panchina Raggio Garibaldi, uno dei pochi titolari utilizzato anche in Coppa Italia, per il resto Forte vince il ballottaggio con Busatto e completa il reparto offensivo con Gala.

Il primo tempo parte con i bianconeri in attacco con gli attaccanti Cerri e Guerra che non trovano lo spazio giusto per fare male al Sestri Levante che però non sta a guardare e sale di colpi, al 33' Oliana di testa va vicino al vantaggio rossoblu. Passano pochi minuti e ci vuole un super Anacoura per disinnescare la conclusione a botta sicura di Guerra, non è però l'ultima emozione della frazione, prima del duplice fischio è Candiano a provare il gol a giro ma senza trovare il bersaglio grosso.

Si riparte sulla falsa riga del primo tempo e quindi con la Juve che spinge e ancora Anacoura a strozzare in gola l'urlo di gioia questa volta di Damiani, ma ancora una volta i liguri rispondono colpo su colpo e Forte ha sul piede il pallone del vantaggio ma sparacchia fuori un rigore in movimento. La gara nella parte centrale della ripresa non regala grande spettacolo e così l'unica notizia è l'esordio del neoacquisto del Sestri, Sandri al posto di Gala. A quattro minuti dalla fine l'occasione che poteva cambiare la serata dei corsari, recupero palla sull'uscita sbagliata della Juve e Forte potrebbe segnare ma scivola e calcia male. Passano altri due minuti e ancora Forte questa volta trova lo specchio della porta ma un grande Daffara si oppone e lascia ancora a secco il Sestri Levante

Sestri Levante-Juventus Next Gen 0-0, il tabellino

Sestri Levante (3-5-2): Anacoura; Regini, Pane, Oliana; Podda, Troiano (56' Raggio Garibaldi), Parlanti (84' Ghigliotti), Candiano, Podda (46' Toci); Gala (74' Sandri), Forte.

Juventus (3-4-1-2): Daffara; Huijsen, Poli, Muharemovic; Savona (75' Nonge Boende), Salifou (46' Comenencia), Damiani, Turicchia; Hasa; Guerra (80' Mbangula), Cerri (46' Mancini).

Ammoniti: Troiano, Candiano, Poli, Toci, Regini