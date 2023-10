Coppa Italia Serie C, Sestri Levante eliminato dalla Spal

Il Sestri Levante esco sconfitto 2-0 della sfida contro la Spal ed è fuori dalla Coppa Italia di Serie C. I corsari accumulano al quarta sconfitta di fila tra campionato e coppa, la sesta in sette partite stagionale, ma tra tutte questa è quella che certamente fa meno male. La seconda competizione non era un obiettivo dei rossoblu che sono concentrati sul campionato e su una salvezza sicuramente difficile da raggiungere e così il prossimo match con la Juventus Next Gen in Serie C è molto importante di quello di questa sera.

Lo si capisce anche dalle scelte di Barilari che fa ampio turnover e a Ferrara si presenta con Raspa in porta e dal solo Raggio Garibaldi in campo dei titolari. La Spal ne approfitta subito e già nel primo tempo fa sua partita e passaggio del turno con i gol al 13' di Rabbi e al 35' di Rosafio. Il resto della gara non regala più gol, ora tutto il Sestri Levante è concentrato sul prossimo match da non sbagliare per provare ad uscire dalla zona retrocessione.

Il tabellino di Spal-Sestri Levante 2-0

SPAL - Sestri Levante 2-0

Reti: 13' Rabbi, 35' Rosafio

SPAL: Alfonso, Iglio, Peda (64' Valentini), Fiordaliso, Saiani (67' Celia), Contiliano, Bertini, Maistro (64' Puletto), Rosafio, Rabbi (64' Antenucci), Rao (75' Collodel). A disposizione: Meneghetti, Del Favero, Bruscagin, Parravicini, Arena, Siligardi, Breit, Dumbravanu. All. Colucci

Sestri Levante: Raspa, Furno (65' Forte), Nenci (75' Podda), Ghigliotti, Gala (86' Parlanti), Grosso, Regini, Toci (46' Troiano), Masini, Raggio Garibaldi, Busatto. A disposizione: Anacoura, Sias, Pane, Oliana, Candiano. All. Barilari

Arbitro: Mattia Drigo di Portogruaro

Assistenti: Giovanni Pandolfo di Castelfranco Veneto – Bruno Galigani di Sondrio

Quarto Ufficiale: Mirko Pelaia di Pavia

Note: ammoniti Iglio, Bertini (SP), Grosso, Raggio Garibaldi (SL)