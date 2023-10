Sestri Levante, arriva un rinforzo a centrocampo

Il Sestri Levante si rinforza per cercare di allontanare il penultimo posto in classifica in Serie C. I corsari hanno giocato a testa alta con tutte le squadre, perdendo però cinque volte su sei con un calendario molto difficile. L'unico successo al momento è quello ottenuto con l'Entella nell'attesissimo derby del Comunale. Barilari sta dando un gioco alla squadra, che però ha il grave problema del gol, serve qualcosa in attacco e la società sta lavorando per provare a trovare la pedina giusta.

Nel frattempo però arriva un colpo importante per il centrocampo come annunciato proprio dal club: "L'Unione Sportiva Sestri Levante 1919 comunica il tesseramento di Mattia Sandri. Il neo centrocampista corsaro, 22enne originario di Saluzzo, è cresciuto nelle giovanili del Torino fino a raggiungere la Primavera. Nel 2020 passa al Potenza dove colleziona 68 presenze e 3 reti in Serie C fino al 2022. Nel gennaio 2023 passa al Rimini, sempre in Serie C, dove disputa 11 gare. Sandri è un mediano dal piede sinistro che può giocare anche da mezzala. Ha collezionato finora 79 presenze con 3 gol in Serie C".