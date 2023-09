Sestri Levante, ottobre è il mese dei big match

Penultimo in classifica con tre punti, conquistati nel derby con l'Entella, il Sestri Levante deve aumentare i giri se vuole centrare la salvezza. La squadra di Barilari gioca a tratti bene, riesce sempre a tenere testa agli avversari, domenica con la Torres capolista meritava qualcosa di più, ma non riesce a fare gol e questo complica e non poche le cose.

Il calendario di ottobre del Sestri Levante

E' questo il principale problema da risolvere, un altro è il calendario che non lascia un attimo di respiro. I rossoblu hanno già affrontato compagini come la Torres prima e il Pescara secondo, oltre alla Lucchese sesta, e il prossimo mese sarà ancora di fuoco. Si parte già domenica prossima alle 18,30 con il Perugia neoretrocesso e che ha come obiettivo la pronta risalita in B anche se sta affrontando qualche difficoltà, infatti è ottavo con quattro pareggi e una sola vittoria. Il 5 ottobre c'è la Coppa Italia con la Spal, mentre l'8 alle 20,45 sarà match contro la Juventus Next Gen che è partita male con tre gare perse di fila ma vincendo con l'Ancona ha dato segnali di ripresa.

Il match con i bianconeri anticiperà tre sfide quasi proibitive: il 15 partita con il Cesena, candidata alla promozione ormai da un paio di anni, il 23 c'è la Carrarese terza della classe, il 26 ancora la Spal e infine il 30 il Rimini forse il match più abbordabile visto che i romagnoli a oggi sono tredicesimi con quattro punti.