Sestri Levante, con il Perugia arriva il terzo ko in fila

Il terzo big match di fila finisce con la sconfitta per il Sestri Levante che proprio come nelle precedenti occasioni perde ma esce a testa alta dal campo. Il Perugia si impone 1-0, come successo con la Torres la settimana scorsa, e il problema resta sempre quello di riuscire a concretizzare le occasioni. Il calendario continuerà a essere in salita anche nelle prossime settimane e muovere la classifica non sarà facile, ora i liguri sono penultimi con 3 punti.

Perugia-Sestri Levante 1-0, la cronaca

L'inizio è da incubo per i corsari che dopo appena otto minuti sono sotto colpiti da Santoro che si libera di un paio di avversari e poi batte Anacoura in diagonale. Il Sestri però risponde e lo fa al 22' con un cross su cui Toci non arriva per poco e poi a fine primo tempo con ancora un tentativo alto di poco di Toci su cross di Furno.

Nella ripresa non manca di certo il mordente agli ospiti che riescono ad arrivare con più frequenza rispetto agli avversari dalle parti dell'estremo difensore di casa, ma il problema è sempre quello: non si segna. Le conclusioni di Pane, Ghigliotti e Candiano finiscono tutte fuori. Le occasioni nel finale latitano, viene espulso Adamonis, i liguri sono in superiorità numerica ma solo dal minuto 88, troppo poco per concretizzarla in termini di risultato.

Perugia-Sestri Levante 1-0, il tabellino

Reti: 8' Santoro

PERUGIA (4-3-1-2): Adamonis; Mezzoni, Angella, Vulikic, Bozzolan; Iannoni (63' Acella), Bartolomei (90' Abibi), Kouan; Santoro (75' Lisi); Matos, Seghetti (63' Matos, dal 74' Curdig)

SESTRI LEVANTE (5-3-2): Anacoura; Podda (83' Masini), Pane, Oliana, Regini (66' Ghigliotti), Furno (46' Troiano); Raggio Garibaldi (64' Gala), Parlanti, Candiano; Forte, Toci (65' Busatto)

Note: ammoniti Santoro, Raggio Garibaldi, Adamonis, Cudrig Espulso Adamonis