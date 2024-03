Sestri Levante-Gubbio, probabili formazioni: dubbio in attacco per Barilari

La corsa salvezza del Sestri Levante riparte dal campo di "casa" di Vercelli nella sfida di questa sera con il Gubbio. I corsari, reduci da tre risultati utili consecutivi e con un punto di vantaggio sulla zona play out, affrontano una squadra che vola veloce verso i play off e che nelle ultime gare ha perso solamente con le corazzate Perugia e Cesena, senza demeritare soprattutto nel primo caso.

Sestri Levante-Gubbio, le scelte di Barilari

Un ostacolo non da poco per i liguri che in vista del match ragionano sull'undici iniziale. Barilari ritrova Candiano, squalificato con la Fermana, ma perde Omoregbe fermato dal giudice sportivo dopo il rosso di domenica scorsa. Molto probabile il 4-3-3 con Candiano, Sandri e Parlanti in mediana per azionare il tridente in cui c'è l'unico vero dubbio della vigilia. Clemenza e Forte sono sicuri della maglia, l'altra se la giocano Gala e Fossati, se gioca il primo Forte sarà il centravanti, se toccherà all'ex Genoa il capocannoniere sarà impegnato sull'esterno.

Sestri Levante-Gubbio, le scelte di Braglia

Qualche assenza in più per Braglia che comunque non cambia il suo Gubbio, pronto il 3-4-2-1 con Bernadotto unica punta e alle spalle Di Massimo e Desogus, in difesa Signorini e Tozzuolo saranno la coppia centrale, in mediana tutto passa attraverso i piede e le idee del regista Casolari.

Sestri Levante-Gubbio, le probabili formazioni

Sestri Levante (4-3-3) Anacoura, Podda, Pane, Oliana, Furno; Candiano, Sandri, Parlanti; Forte, Fossati, Clemenza

Gubbio (3-4-2-1) Vettorel, Corsinelli, Tozzuolo, Signorini, Mercandante; Mercato, Casolari, Bumbu; Di Massimo, Desogus; Bernadotto

Sestri Levante-Gubbio in diretta tv e streaming

La sfida tra Sestri Levante e Gubbio di questa sera alle 20,45 sarà trasmessa in diretta tv su Sky mentre per lo streaming sarà attiva la App Sky Go e Now Tv che trasmette tutte le gare della Serie C in questa stagione.

Continua a leggere le notizie di GenovaToday, segui la nostra pagina Facebook e iscriviti al nostro canale WhatsApp