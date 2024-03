Fermana-Sestri Levante 1-1, corsari ancora fuori dalla zona play out

Il Sestri Levante pareggia in trasferta contro la Fermana ultima in classifica 1-1. La formazione di casa, nonostante la difficile situazione di classifica appare viva e risponde nella ripresa al gol di Forte. Per i corsari un buon punto che tiene la squadra di Barilari fuori dalla zona play out con un punto di vantaggio sull'Ancona.

Fermana-Sestri Levante 1-1, la cronaca

Il tecnico dei liguri sceglie Raggio Garibaldi al posto dello squalificato Candiano, mentre in attacco torna Fossati titolare tra Forte e Clemenza nel tridente. La sfida parte subito a buon ritmo e se l'inizio vede i padroni di casa pericolosi, soprattutto con Sorrentino che servito da Giovinco impegna Anacoura, con il passare del tempo è il Sestri a prendersi la scena. Borghetto è fenomenale nel fermare Pane e il suo colpo di testa che sembrava già gol, ma nessuno può fare nulla al 22' quando Sandri mette in mezzo un pallone su cui Forte interviene in spaccata mettendo in rete. E' il vantaggio rossoblu con cui si chiude la prima frazione poco dopo l'ottima chiusura di Carosso su Clemenza.

L'inizio di ripresa è invece tutto della Fermana che trova il pareggio con Petrungaro al 51' dimostrando che nonostante l'ultimo posto in classifica e la vittoria di oggi dell'Olbia la squadra sia ancora viva. Non una bella notizia ovviamente per il Sestri, il secondo tempo è infatti equilibrato tra due squadre che lottano per punti fondamentali nel proprio cammino. Alla fine ne arriva uno a testa, nonostante gli ospiti rimangano in dieci nei minuti finali della gara per l'espulsione del neoentrato Omorgebe, la classifica si muove per entrambe e i liguri restano fuori dalla zona play off.

Fermana-Sestri Levante 1-1, il tabellino

Marcatori: 22' Forte, 51' Petrungaro

Fermana (3-5-2) Borghetto, Heinz, Santi, Carosso; Niang (84' Giannelli), Malaccari (69' Condello), Scorza, Misuraca, Petrungaro (Mercandella); Giovinco (69' Pistolesi), Sorrentin

Sestri Levante (4-3-3) Anacoura, Podda, Pane, Oliana, Furno; Raggio Garibaldi (72' Troiano), Sandri (72' Grosso), Parlanti; Clemenza (64' Gala), Fossati (59' Omoregbe), Forte

Note ammoniti: Malaccari, Scorza, Niang. Espulso Omoregbe per doppia ammonizione