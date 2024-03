Serie C, le date di play off e play out

Ancora poche gare e poi si entrerà nel vivo della stagione della Serie C. I tre gironi stanno volgendo al termine e decreteranno le posizioni per chi parteciperà a play off e play out. Cesena, Mantova e Juve Stabia sono lanciatissime verso la promozione diretta, le altre combatteranno per prendersi il quarto posto per salire in B oppure per non arrivare in zona rossa e giocarsi la retrocessione agli spareggi.

Per quello che riguarda le liguri, l'Entella venerdì deciderà in parte il suo destino, contro la Lucchese i chiavaresi vincendo aggancerebbero la zona play off, altrimenti dovranno guardarsi le spalle. Il Sestri Levante grazie al successo sulla Recanatese nell'ultimo turno è invece uscito dalla zona play out ma per evitare le sfide più calde dell'anno dovrà lottare ancora fino all'ultima partita.

Il calendario di play off e play out in Serie C

Di seguito le date di play off e play out

PLAYOFF

FASE PLAY OFF DEL GIRONE

1° Turno – Gara unica SABATO 4 MAGGIO 2024

2° Turno – Gara unica MARTEDÌ 7 MAGGIO 2024

FASE PLAY OFF NAZIONALE

1° Turno – Gara di Andata SABATO 11 MAGGIO 2024

1° Turno – Gara di Ritorno MARTEDÌ 14 MAGGIO 2024

2° Turno – Gara di Andata SABATO 18 MAGGIO 2024

2° Turno – Gara di Ritorno MARTEDÌ 21 MAGGIO 2024

FINAL FOUR

Semifinali – Gara di Andata SABATO 25 MAGGIO 2024

Semifinali – Gara di Ritorno MARTEDÌ 28 MAGGIO 2024

Finale – Gara di Andata DOMENICA 2 GIUGNO 2024

Finale – Gara di Ritorno DOMENICA 9 GIUGNO 2024

PLAY OUT

Gara di Andata DOMENICA 12 MAGGIO 2024

Gara di Ritorno DOMENICA 19 MAGGIO 2024