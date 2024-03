Il Sestri Levante sbanca Rimini, sono tre punti d'oro

Il Sestri Levante è vivo e continua a lottare per la salvezza diretta. La squadra di Barilari batte il Rimini in trasferta 1-0 e si porta a meno due punti da Ancona e Vis Pesaro che oggi sarebbero salve senza passare dai play out. Una grande risposta da parte dei liguri che erano reduce da quattro sconfitte di fila compresa l'ultima contro la Spal in uno scontro diretto delicatissimo. Oggi arrivano tre punti pesanti e lunedì sera con la Recanatese sarà di nuovo scontro diretto.

Rimini-Sestri Levante 0-1, la cronaca

Barilari, senza lo squalificato Regini, ritrova due titolari in difesa come Pane e Podda. In mediana c'è Raggio Garibaldi a dare il cambio a Sandri, non al meglio ma comunque in panchina, mentre in attacco è Forte il centravanti con Clemenza e Gala sugli esterni. La gara stenta a decollare, nei primi venti minuti sono poche le occasioni e l'equilibrio regna sovrano. Tutto questo fino al 26' quando capitan Pane sblocca la situazione con il solito inserimento da calcio d'angolo e il colpo di testa in anticipo su Colombo che vale lo 0-1. Il Rimini prova ad organizzare la controffensiva ma prima della fine del primo tempo crea solamente un tiro pericoloso ma alto di Iacoponi.

Decisamente più frizzante l'inizio di ripresa con Langella che dopo appena cinque minuti dal rientro in campo calcia fuori un rigore in movimento e subito dopo Forte che viene fermato solamente da un super intervento di Colombo. Al 57' il Sestri mette ancora i brividi agli avversari questa volta con il fendente di Raggio Garibaldi che, deviato, termina la sua corsa sulla parte alta della traversa. Le occasioni per il raddoppio diventano tre quando Clemenza lancia Forte a tu per tu con Colombi, il bomber rossoblu supera il portiere ma centra in piena la traversa. Al 76' si rivede anche il Rimini con Ubaldi che impegna Anacoura. La penultima occasione è dei padroni di casa con Morra che a cinque minuti dal termine colpisce l'incrocio dei pali su punizione, l'ultima è il palo di Sandri su punizione, il terzo lego per i corsari.

Rimini-Sestri Levante 0-1, gli highlights

A breve sul canale Youtube ufficiale della Lega Pro sarà trasmesso il video con i gol e gli highlights del match, appena possibile le immagini saranno poi inserite in questo articolo

Rimini-Sestri Levante 0-1, il tabellino

Marcatori: 26' Pane

Rimini (4-3-2-1) Colombo, Tofanari, Gorelli, Gigli, Semeraro (63' Garetto); Megelaitis, Langella (63' Delcarro), Iacoponi (55' Malagrida); Cernigoi (55' Ubaldi), Lamesta (76' Capanni); Morra

Sestri Levante (4-3-3) Anacoura, Podda, Oliana, Pane, Furno (87' Grosso); Candiano, Raggio Garibaldi (67' Sandri), Parlanti; Clemenza (87' Fossati), Forte, Gala (82' Andreis)

Note: ammoniti: Langella, Cernigoi, Delcarro, Furno, Tofanari, Gorelli