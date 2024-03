Il Sestri Levante schianta la Recanatese, ora la classifica sorride

Il Sestri Levante vince lo scontro diretto con la Recanatese e vola fuori dalla zona play out. Missione compiuta per la squadra di Barilari che nel primo tempo colpisce un pale, ma nella ripresa batte anche la sfortuna e segna le reti del 2-0 finale. Lo scontro diretto si colora di rossoblu e la seconda vittoria di fila vale il sorpasso su Vis Pesaro e Ancona a quota 34 punti, ad oggi i corsari sarebbero salvi.

Sestri Levante-Recanatese 2-0, la cronaca

Barilari non cambia il suo Sestri dopo la vittoria con il Rimini, confermato il 4-3-3 con Forte centravanti e Gala e Clemenza ai suoi fianchi, in mediana Raggio Garibaldi vince il ballottaggio con Sandri mentre Candiano ha libertà di offendere. L'avvio di gara è rossoblu grazie ad un buon possesso palla e ad una grande occasione al 12' con Forte che colpisce il palo. Sul neutro di Vercelli i liguri attaccano e provano a portarsi a casa l'intera posta, ma nel primo tempo non riescono a sbloccare il risultato.

La missione però si compie al 61' quando grazie a Candiano che infila in rete il gol del vantaggio che fa volare il Sestri fuori dalla zona play out. Il traguardo si avvicina ancora di più al 70' quando Oliana da difensore si trasforma in bomber e raddoppia per i suoi. Il centrale segna nella partita più importante dell'anno coronando una stagione straordinaria. Finisce così 2-0, una vittoria fondamentale per i liguri che adesso possono davvero lottare per la salvezza diretta.

Sestri Levante-Recanatese 2-0, gli highlights

A breve sul canale Youtube ufficiale della Lega Pro sarà possibile vedere il video con gli highlights e i gol della partita, appena possibile verrà inserito anche in questo articolo

Sestri Levante-Recanatese 2-0, il tabellino

Reti: 61' Candiano, 70' Oliana

Sestri Levante (4-3-3) Anacoura, Podda, Oliana, Pane, Furno; Parlanti, Raggio Garibaldi (59' Sandri), Candiano; Gala (59' Fossati), Forte (90' Anrdeis), Clemenza

Recanatese (3-4-2-1) Meli; Shiba, Ferrante, Peretti (59' Allievi); Raimo (67' Rizzo), Carpani, Rasparo (59' Prisco), Longobardi (85' Pelamatti); Lipari (67' Ferretti), Sbaffo; Melchiorri

Note: ammoniti: Candiano, Peretti, Shiba