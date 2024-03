Sestri Levante-Gubbio, quattro assenti per la gara

Sei giornate alla fine e il Sestri Levante affronta il Gubbio sul neutro di Vercelli per continuare la propria corsa. Barilari, grazie a tre risultati utili di fila con due vittorie e un pareggio, è fuori dalla zona play out ma solo di un punto e deve mettere altro fieno in cascina. Il prossimo avversario sarà un Gubbio reduce da due ko con le due big del campionato Cesena e Perugia, ma quinto in classifica e già sicuro di partecipare ai prossimi play off.

Sestri Levante-Gubbio, le ultime notizie su infortuni e squalificati

I due allenatori preparano le mosse per portare a casa la vittoria e dovranno far fronte ad alcune assenze. Nel Sestri Levante non ci sarà Omoregbe, squalificato dopo le due ammonizioni, e quindi l'espulsione, condensate negli ultimi minuti del match con la Fermana. L'esterno offensivo non è un titolare fisso ma Barilari lo ha spesso utilizzato a gara in corsa, mancherà quindi nell'arsenale offensivo corsaro. Il Sestri ritrova una pedina fondamentale come Candiano dopo l'assenza per squalifica dell'ultimo turno.

Due gli squalificati nel Gubbio, Morelli e Rosaia entrambi ammoniti con il Perugia e fermati dal giudice sportivo perché nella lista dei diffidati. Oltre a loro non ci sarà il trequartista Spina, infortunati, pronto a tornare titolare Marcenadante che ha già messo minuti nelle gambe nelle scorsa giornata.