Sestri Levante, rush finale per la salvezza: il calendario

Spal e Sestri Levante a 35 punti, Ancona a 34, Vis Pesaro a 33 e Recantese a 30, la lotta salvezza è dura per tutti contando che oggi solo le prime due sarebbero salve senza passare dai play out. A ben vedere la corsa potrebbe allargarsi visto che l'Olbia è penultimo a 25 punti, ma ha vinto l'ultima, ed Entella e Pineto a 38 e 39 non possono dormire sonni tranquilli viste le recenti prestazioni.

La salvezza diretta sarebbe un'impresa clamorosa per il Sestri Levante che non ha mai giocato nel suo stadio, e non lo farà sicuramente prima della fine del campionato, quindi ha affrontato tutta la Serie C in trasferta e con il calore del pubblico limitato visto che molte gare a Vercelli sono state giocate a porte chiuse.

Il calendario del Sestri Levante verso la salvezza

L'impresa oggi è più vicina di qualche tempo fa e la squadra di Barilari sembra aver le carte in regola per riuscire a centrarla. Da qui alla fine mancano sei partite con nessuna gara impossibile, le big sono già state tutte affrontate, due match contro formazioni che non rientrano nella lotta salvezza, Gubbio (venerdì prossimo) e Arezzo (ultima di campionato) e per il resto tutti scontri diretti.

I corsari sono artefici del proprio destino e già il 30 marzo avranno di fronte un match fondamentale in trasferta contro l'Olbia penultimo. Il 5 aprile altro sfida importante con il Pineto, ma le date da circoletto rosso sono quelle del 14 aprile in trasferta con l'Ancona e il 21 aprile con la Vis Pesaro, le due contendenti principali alla salvezza diretta a oggi. L'ultima di campionato sarà invece con l'Arezzo il 28 aprile, ultima partita se sarà salvezza diretta, altrimenti ci saranno i play out a maggio.