Sestri Levante, vittoria con il Gubbio e scatto salvezza

Il Sestri Levante scatta verso la salvezza, i corsari battono 3-1 il Gubbio quinto in classifica e si portano a quattro punti di vantaggio sull'Ancona che oggi sarebbe l'ultima squadra a partecipare ai play out nel girone B di Serie C. La squadra di Barilari si avvicina così alla permanenza diretta in Serie C senza passare dagli scontri diretti e aggancia anche l'Entella a quota 38 riequilibrando il derby del Tigullio in graduatoria

Sestri Levante-Gubbio 3-1, la cronaca

La sfida parte a ritmi lenti, con due squadre che non riescono a imporsi per tutti i primi venti minuti di gara, in cui sono comunque i liguri a impegnare di più Vettorel. Poi arriva la scossa ed è il solito Forte a sbloccare la partita mettendo in rete il gol dell'1-0 al 18'. Il bomber dei liguri regala il vantaggio che però non dura molto perché al 30' Udoh pareggia con la complicità di Oliana.

Gli ospiti, ormai certi di qualificarsi ai prossimi play off, ma scottati dalla sconfitta nel derby con il Perugia, crollano nella ripresa sotto i colpi di un Sestri che allunga a quattro la striscia positiva mettendo a referto la terza vittoria nell'ultimo mese. Al 50' è Pane a riportare avanti i suoi sfruttando di testa un calcio d'angolo. La ciliegina sulla torta è di Sandri, che dopo un legno per parte, quello corsaro colpito da Forte, chiude i conti con il colpo da biliardo mancino e fa volare il Sestri Levante che adesso aspetta i risultati delle altre gare per capire dove sarà domenica sera.

Sestri Levante-Gubbio 3-1, gli highlights

A breve sul canale Youtube ufficiale della Lega Pro sarà disponibile il video con i gol e gli highlights della gara, appena possibile sarà poi inserito anche in questo articolo

Sestri Levante-Gubbio 3-1, il tabellino

Marcatori: 18' Forte, 30' Udoh, 50' Pane, 74' Sandri

Sestri Levante (4-3-3) Anacoura, Podda (89' Matteucci), Pane, Oliana, Furno; Candiano, Sandri (89' Raggio Garibaldi), Parlanti; Gala (70' Grosso), Forte, Clemenza (77' Troiano)

Gubbio (4-3-2-1) Vettorel, Corsinelli, Pirrello, Tozzuolo, Mercadante; Casolari (56' Brambilla), Mercati, Dimarco (70' Bernadotto), Di Massimo, Chierico; Udoh

Note: ammoniti: Sandri, Gala, Casolari, Mercati, Anacoura, Pane, Troiano