Lavagnese, sfida al Pont Donnaz per il sorpasso

La dodicesima giornata del campionato di Serie D, girone A, vedrà il Pont Donnaz ospitare la Lavagnese. I liguri grazie al successo di domenica scorsa contro il Saluzzo 2-1 hanno fatto un gran balzo in classifica, salendo a quota 14 e staccando di tre punti la zona calda della graduatoria. Una bella boccata di ossigeno per tutto l’ambiente e la prossima gara potrebbe anche svoltare la stagione dei bianconeri.

Lavagnese-Pont Donnaz, sfida per un posto al sole

Il Pont Donnaz infatti ha sedici punti in campionato e al momento è ottavo a meno tre dalla Sanremese quinta e ultima qualificata ai playoff. La squadra di Fasano in caso di vittoria opererebbe il sorpasso andando a rilanciarsi nella parte sinistra della classifica.

Non sarà però per niente facile strappare punti ai padroni di casa che sono imbattuti nelle ultime tre giornate con due successi, su Fossano e Gozzano, intervallati dal pari con il Saluzzo. La buona notizia per la Lavagnese è che lo stadio amico non porta troppa fortuna ai prossimi avversari: due pareggi e una sconfitta nelle ultime tre partite con un solo gol all’attivo.

I liguri si affiderano ancora una volta a bomber Lombardi, già a quota sei in classifica marcatori e dietro solamente agli imprendibili Vuthay (Novara) e Alfiero (Bra), rispettivamente primo e secondo 14 e 10 reti. Lombardi è in un grande momento di forma con tre gol nelle ultime due sfide.