Lavagnese, battuto il Saluzzo e gran salto in classifica

Torna a vincere dopo due gare senza i tre punti la Lavagnese, il 2-1 contro il Saluzzo vale un gran salto in classifica. I bianconeri raggiungono quota 14 punti e salgono all’undicesimo posto assestandosi a metà della graduatoria lontani tre lunghezze dalla zona rossa.

Lavagnese-Saluzzo, la cronaca

Contro l’ultima della classe la Lavagnese non ci mette molto a passare in vantaggio. Passano infatti solo sei minuti e continua il magic momento di Lombardi, l’attaccante di casa sfrutta l’assist di Rovido e infila Virano: sesta rete in campionato e terzo centro nelle ultime due gare per lui. La prima frazione continua con i padroni di casa che tengono il pallino dle gioco e vanno anche vicini al raddoppio due volte con Croci e una ancora con Lombardi.

La Lavagnese è in pieno controllo e nella ripresa chiude definitivamente la pratica. Nell’azione che al 57’ porta al 2-0 c’è sempre lo zampino di Lombardi, ma questa volta il bomber fa da uomo assist al compagno Croci che infila il pallone in rete. Il Saluzzo è al tappeto e trova la forza solo per accorciare le distanza quando però è decisamente troppo tardi. Al 95’ mani in area di Scorza, per l’arbitro è rigore, sul dischetto va Lewandowski che non sbaglia, un piccolo neo nella giornata di festa della Lavagnese.

Il tabellino di Lavagnese-Saluzzo

Lavagnese-Saluzzo 2-1

Marcatori: 6’ Lombardi, 57’ Croci, 95’ Lewandowski (rig.)

Lavagnese: Calzetta, Crivellaro, Scprza, Amendola, Romagnoli, Tissone, Righetti (82’ Bacigalupo), Dotto, Croci (64’ Sbarbati), Lombardi (75’ Scarlino), Rovido. All. Fasano

Saluzzo: Virano, Serino (88’ Ientile), Pittavano (57’ Greco), Caldarola, Carli, Bedino, Matera (64’ Gerthoux), Mazzafera (80’ Andretta), Poppa, Lewandowski, Gaboardi (71’ Clerici). All. Briano

Ammoniti: Righetti, Gaboardi, Greco, Calzetta