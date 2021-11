Lavagnese, colpo sfiorato con la Caronnese: Lombardi non basta per vincere

Squadra in casa

Punto importante per la Lavagnese che pareggia 2-2 con la Caronnese e si porta a casa anche qualche rimpianto. I bianconeri ribaltano la situazione dopo l’iniziale svantaggio, ma nel finale vengono raggiunti. La classifica ora vede i liguri quindicesimi a undici punti agganciati al treno delle squadre che sta lottando per non scivolare nelle zone calde della classifica.

La cronaca di Caronnese-Lavagnese

L’apertura di gara è tutta di marca dei padroni di casa che al 21’ trovano il vantaggio grazie a Rocco e poi vanno vicino al raddoppio con Corno. La Lavagnese però si risveglia subito e al 25’ trova la rete del pari con Lombardi che approfitta dell’ottimo assist di Croci per infilare la porta avversaria. L’attacante bianconero è scatenato e al 33’ viene murato da un difensore e Croci subito dopo mette a lato da buona posizione. L’ultimo brivido del primo tempo arriva con Corno con la sua conclusione che viene ribattuta da Romagnoli sulla linea.

Nella ripresa gli ospitii passano dopo appena undici minuti: Lazzaroni atterra Rovido, sul dischetto va Lombardi che non sbaglia. La gara continua su ritmi abbastanza alti e nel finale, dopo che la difesa della Caronnese respinge il tiro di Righetti, all’80’ Esposito pareggia i conti. Finisce così 2-2.

Il Tabellino di Caronnese-Lavagnese

Caronnese-Lavagnese 2-2

Marcatori: 21’ Rocco, 25’ Lombardi, 55’ rig. Lombardi, 80’ Esposito

Caronnese: Ansaldi, Coghetto (77’ Boschetti), De Lucca, Galletti, Lazzaroni, Vernocchi, Putzolu, Argento, Rocco (27’ Esposito), Corno, Vitiello

Lavagnese: Calzetta, Crivellaro, Sommovigo, Amendola, Romagnoli, Tissone, Righetti, Dottto, Croci, Lombardi (84’ Bacigalupo), Rovido (72’ Casagrande).

Ammoniti: Croci, Tissone, Argento