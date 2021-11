Lavagnese, contro il Saluzzo è l’occasione giusta per tornare al successo

Riparte la marcia in campionato della Lavagnese che domenica affronta in casa il Saluzzo. I ragazzi di Fasano non vincono da due turni, sono infatti usciti sconfitti dal match con il lanciatissimo Casale e hanno pareggiato l’ultima gara contro la Caronnese 2-2 in trasferta, un buono punto che li ha portati al quindicesimo posto in classifica.

Lavagnese, prossimo match con il Saluzzo

Ora però bisogna tornare a vincere per cercare di uscire dalle sabbie mobili dei posti più caldi della graduatoria e l’occasione è ghiotta. Il prossimo avversario è infatti il Saluzzo penultimo con sette punti e con una sola vittoria in questo campionato, ottenuta due giornate fa contro il Derthona. Gli ospiti sembrano aver trovato il modo per risollevarsi visto che dopo tre sconfitte di fila nelle ultime tre gara sono imbattuti, ma restano comunque i penultimi della classe.

Non sarà semplice per la Lavagnese che non ha un grande rapporto in questa stagione con il Riboli, solo una la vittoria in casa, con tre sconfitte e un pareggio a chiudere, per ora, la marciia casalinga. Non che il Saluzzo in trasferta faccia meglio, zero successi in quattro gare con due sconfitte e due pareggi. Decisiva potrebbe essere la vena realizzativa del bomber bianconero Lombardi, già a quota cinque reti e reduce dalla doppietta con la Caronnese.