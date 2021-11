Lavagnese, un esterno e un portiere per completare la rosa

Un portiere e un esterno d’attacco, ed ecco che la Lavagnese chiude l’organico con cui mister Fasano dovrà combattere sui campi di Serie D nei prossimi mesi. I bianconeri, partiti male in campionato con tre sconfitte nelle prime tre giornate, hanno ricominciato a correre arrivando a quota 11 punti ,e al momento sono quindicesimi in graduatoria.

Calciomercato Lavagnese: altri due colpi

La cassifica non è delle migliori, ma dopo l’inizio da incubo ci sono buonio motivi per sorridere. Mister Fasano sta cercando di trovare quella continuità di risultati che manca per cecare di issarsi fino ad una posizione più tranquilla di classifica.

Ad aiutarlo in questa missione ci sono dalla fine della scorsa settimana anche due nuovi innesti. Il primo è il portiere Lorenzo Boschini, estremo difensore di grande valore che proprio nella passata stagione, la prima tra i grandi, ha difeso la porta bianconera per 36 volte. Un ottimo innesto per chiudere la batteria dei guardiani dei pali bianconeri.

Nel reparto offensivo è invece arrivato Stefano Crivellaro, nato a Torino il 22 gennaio 2002, che in carriera ha fatto la trafila nelle giovanili del Torino mentre la scorsa stagione ha vestito la casacca amaranto della Reggiana nel campionato Primavera 2 collezionando 10 presenze e una rete. Due frecce in più nell’arco di Fasano per uscire dalle sabbie mobili in classifica e tornare in acque calme il prima possibile.