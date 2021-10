La Lavagnese si ferma contro il Casale

Passo indietro per la Lavagnese che dopo la bella vittoria contro la Sanremese si arrende in casa contro il Casalle. Decisiva la rete di Forte nel primo tempo e ora i bianconeri sono tredicesimi con dieci punti.

La cronaca di Lavagnese-Casale

I piemontesi cercano subito di prendere il pallino del gioco e ci riescono soprattutto grazie a Forte, letteralmente scatenato. Calzetta lo ferma a inizio gara, poi però al 19’ deve capitolare, l’attacante del Casale porta in vantaggio i suoi e al 22’ si rende ancora pericoloso ma il portiere dei padroni di casa gli sbarra la strada del raddoppio. Al 29’ Casale di nuovo vicino al gol con Gianola che da due passi non centra il bersaglio grosso. Cinque minuti più tardi alza la testa la Lavagnese con Lombardi, ma il suo tiro è fuori. Prima della fine della frazione c’è ancora tempo per un altro round della sfida tra Forte e Calzetta, con il portiere attento.

Nella ripresa i padroni di casa alzano subito il ritmo ed è Righetti a rendersi pericoloso per due volte al 46’ e al 51’ ma il pari non arriva. Il forcing continua, in un minuto sono due le occasioni per la Lavagnese ma Scarlino e Lombardi non riescono a trovare il pareggio tra l’83’ e l’84’. Sono gli ultimi due squilli, la gara finisce con la vittoria degli ospiti che ringraziano il gol di Forte e un po’ di imprecisione sottoporta dei padroni di casa.

Il tabellino di Lavagnese-Casale

Lavagnese-Casale

Marcatori: 19’ Forte

Lavagnese: Calzetta, Sommovigo, Casagrande, Amendola, Bacigalupo, Tissone, Righetti, Dotto, Croci, Lombardi, Oliveri

Casale: Paloschi, Gianola, Forte, Candido, Rossini, Perez, Continella, Vicini, Gilli, Palermo, Silvestri.