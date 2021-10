Lavagnese da urlo, battuta la Sanremese in trasferta

Secondo risultato utile di fila per la Lavagnese che sale a quota 10 in Serie D grazie al successo di questa sera al Comunale contro la Sanremese per 1-0 e si assesta a metà classifica.

La cronaca di Sanremese-Lavagnese

La gara parte subito bene per i bianconeri che al 9’ vanno vicini alla rete con il diagonale di Croci. I padroni di casa però non ci stanno e cinque minuti dopo colpiscono un palo con Gagliardi, mentre al 33’ Calzetta si salva sul colpo di testa ravvicinato di Larotonda. La svolta dell’incontro arriva al 40’: Lombardi calcia su azione da calcio d’angolo, la palla sbatte sulla mano di Nouri, per l’arbitro è rigore che lo stesso Lombardi trasforma per l’1-0.

La gara da quel momento in poi non regala più grande emozioni, nonostante il forcing finale dei padroni di casa e gli otto minuti di recupero concessi dall’arbitro. La Lavagnese compie l’impresa battendo la Sanremese reduce da tre successi in fila, i bianconeri domenica prossima se la vedranno con il Casale.

Il tabellino di Sanremese-Lavagnese

Sanremese-Lavagnese 0-1

Marcatori: 40’ rig. Lombardi (rig.)

Sanremese: Malaguti, Acquistapace (88’ Maglione), Bregliano (72’ Orefice), Mikhaylovskiy, Giacchino (49’ Scalzi), Anastasia, Ferrari (59’ Vita), Gagliardi, Valagussa, Nouri (70’ Aita), Larotonda. A disposizione: Piazzolla, Fabbri, Urgnani, Gatelli. Allenatore Matteo Andreoletti

Lavagnese: Calzetta, Sommovigo, Casagrande, Amendola, Romagnoli, Tissone, Righetti, Dotto (89’ Dotto), Croci (83’ Bacigalupo), Lombardi (75’ Rovido), Olivieri (83’ D’Arcangelo). A disposizione: Guerrino, Scorza, Bertoletti, Canovi, Vatteroni. Allenatore Gianluca Fasano

ARBITRO: Stefano Moretti di Como

ASSISTENTI: Cristiano Annoni di Como e Federico Mezzalira di Varese