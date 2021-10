Entella, Volpe verso il Pontedera: “Non siamo al massimo, dobbiamo continuare a migliorare”

L’Entella riprende la propria corsa in campionato sfidando il Pontedera nella settima giornata di Serie C.

Il 3-3 di martedì scorso con l’Olbia è stato un brutto passo falso. La rete subita nel finale ha stoppato l’Entella che sembrava essere pronta al decollo, invece adesso i chiavaresi sono noni a dieci punti in classifica. La prossima gara sarà quella di domani alle 17,30 contro il Pontedera, compagine a quota 8 punti di cui sette conquistati in casa. Trasferta temibile per la Virtus quindi che lontano dal Comunale ad oggi ha vinto solo con il Modena e perso con Gubbio e Montevarchi.

Le parole di Volpe prima di Pontedera-Entella

Il tecnico dell’Entella Gennaro Volpe alla vigilia del match racconta le sensazioni della squadra: “Il risultato di martedì con l’Olbia non ha soddisfatto nessuno, c’è stata rabbia e rammarico alla fine perché meritavamo di vincere, però se non chiudi la partita può succedere una beffa finale”.

Prossimo avversario il Pontedera: “Da anni lavorano in maniera ottimale per questa categoria – spiega Volpe – noi però ci stiamo allenando sodo e sono soddisfato di quello che vedo durante la settimana. Domani dobbiamo mettere in campo intensità, carattere e concentrazione e vogliamo continuare a migliorare. Il campionato è lungo e abbiamo tutto per fare bene”.

Quella di domani è la terza gara in una settimana: “Ovviamente giocare così tanto incide sulla condizione fisica, non siamo al massimo, ma anche loro giocano tanto quanto noi. In questa partita vogliamo continuare il nostro percorso di crescita”.